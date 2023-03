Norge får fiske 383 tonn makrellstørje i 2023, som er en økning på 68 tonn fra 2022. Av norsk totalkvote på 383 tonn, er det avsatt 15 tonn til bifangst, 10 tonn til merk- og slipp og rekreasjonsfiske og 18 tonn til et pilotprosjekt på levendelagring av makrellstørje. Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Kystfartøy og notfartøy

Både småskala kystfartøy og notfartøy kan delta i fisket også i år.

Notfartøyene som skal delta får en fartøykvote på 30 tonn og et maksimalkvotetillegg på 15 tonn per fartøy. Samlet gruppekvote er 300 tonn.

Småskala kystfartøy får en samlet gruppekvote på 40 tonn, som er en økning på 22 tonn fra 2022. Inntil 25 fartøy får delta i denne gruppen i 2023, og vilkårene er at fartøyet er under 15 meter og fisker kystnært med selektivt redskap.

– Gruppen for småskala kystfartøy får en forholdsmessig større økning sammenliknet med gruppen for notfartøy. Dette er fordi gruppen for småskala kystfartøy har vist god aktivitet i fjor og vist at makrellstørje kan fiskes med stang, uttaler fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i pressemeldingen.

Lik kvote frem til 2025

Kvotenivået står fast fram til 2025.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette gir økte muligheter til fangstaktivitet og verdiskaping, og gir forutsigbarhet for aktører som ønsker å delta i fisket etter makrellstørje, uttaler Skjæran og legger til:

– Makrellstørjen har de senere år vendt tilbake til norske farvann, og er nå kommet for å bli.