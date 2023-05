Søndag ble en liten oppgang da fem båter meldte inn til sammen over 2000 tonn. «Astrid-Marie» 677 tonn og «Harvest» 675 tonn hadde de to største fangstene søndag. De nådde ikke opp til «Kristin» som lørdag meldt inn 1000 tonn.

– Det har vært et slakt tobisfiske, sier en travelt opptatt skipper på «Krossfjord», som like før midnatt meldte inn 255 tonn tobis og to tonn nordsjøsild som bifangst solgt til Karmsund Protein.