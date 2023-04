– Jeg skulle gjerne sett skikkelig tette og rene skreifloer her nå. Men skreien står fortsatt ganske spredt og oppblandet med sei, forteller forsker og toktleder Edvin Fuglebakk om bord på forskningsskipet «Johan Hjort». De siste dagene har årets skreitokt dekket yttersida av Lofoten, og så langt beskriver toktlederen et bilde som ligner mye på det man har sett de siste årene. Ingen konklusjoner – Alt går etter planen, gytingen er i gang som forventet og forholdene er på alle måter gode.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.