Da fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran entret talerstolen under tirsdagens årsmøte i Råfisklaget, som innleder i en sak om bærekraft, var han full av lovord om salgslagenes arbeid. Han ga dem mye av æren for at norsk fisk er noe av det mest bærekraftige vi i dag kan spise.

Men Skjæran var tydelig på at dette ikke må bli noen hvilepute. Det er rom for forbedring, sa han, om kom med en klar oppfordring til den mannstunge forsamlinga:

– Skal fiskerinæringa beholde sitt gode omrømme, må næringa være en god og givende arbeidsplass for hele arbeidsstokken.