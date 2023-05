Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet, som viser til at det har mottatt 20 søknader – og at alle har fått tilsagn om delvis støtte. Totalt ønsker regjeringen å bevilge 3 millioner kroner.

Se listen over kommunene som har fått tilskudd lenger nede i saken.

I tillegg til støtteordningen for kommunale ungdomsfiske-prosjekter, videreføres også den ordinære ungdomsfiskeordningen i 2023.

Ungdomsfiske gir unge mellom 12–25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien, og omsette fangst for inntil 50 000 kroner. Ordningen gjelder i utgangspunktet i perioden fra og med 12. juni til og med 18. august, men for fiske etter leppefisk, rognkjeks og kongekrabbe gjelder det egne regler.

– Gledelig

Opprinnelig var det bevilget 2 millioner kroner til tilskuddsordningen i 2023 - men regjeringen vil øke summen med 1 million.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) Foto: Ketil Svendsen

– Det er gledelig at så mange kommuner ønsker å legge til rette for å gi ungdom sommerjobb som fisker. For at alle kommunene skal ha mulighet til å gjennomføre prosjektene er det viktig at tilskuddet ikke reduseres for mye. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2023, som fremmes 11. mai, legges det derfor opp til å fremme forslag til Stortinget om å øke bevilgningen med en million kroner. Dette vil gi rom for at alle kommunene kan få tildelt 150 000 kroner hver, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i meldingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Seks av de tjue kommunene som har søkt i 2023, har gjennomført prosjektet tidligere, viser departementet til.

I 2022 ble det gjennomført prosjekter i sju kommuner og 112 ungdommer deltok i ordningen. Dersom de kommunene som skal gjennomføre prosjekter i år får nok interesserte ungdommer planlegges det i år for sommerjobb for opptil 288 ungdommer.

– Det er viktig for rekrutteringen til fiskerinæringen at flere unge jenter og gutter får prøvd seg på havet. Gjennom disse kommunale prosjektene får ungdom som ikke har kontakter i næringa mulighet til å prøve seg som fiskere, sier Skjæran.

Disse kommunene får tilskudd: