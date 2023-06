Halstensen Prawns kjøpte reketråleren «Karine H», tidligere «Atlantic Enterprise» i fjor.

Ifølge reder Inge Halstensen har rederiet brukt mellom 250 og 300 millioner på den 20 år gamle tråleren med full utrustning for å skape best mulig lønnsomhet i satsingen.

Reder Inge Halstensen har troen på rekefisket i Barentshavet. Foto: Julie Arntsen (arkiv)

– Vi fikk kjøpt rettigheten billig som et resultat av den store nedturen som ikke snudde skikkelig før i 2015. Forskerne varslet da gode tider. Og i dag har vi i realiteten et fritt fiske etter reker i Barentshavet uten innblanding av yngel som var et problem med en lavere bestand, sier nestor Inge Halstensen i Halstensen Prawns, rederiet til «Karine H».