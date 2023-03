– Det blir kake og kaffe og pakker til de første som kommer, lover Nora Falch, daglig leder i Saga Fisk. Og nettopp det fikk mannskapet om bord «Kjartan K», som ble en av de første båtene som leverte til mottaket fredag. Båten hadde med seg mellom 3–4 tonn skrei. Danielsen Nicolaisen ved et av karene med fisk – og en av de første leveransene til Saga Fisk i Laukvik etter gjenåpningen av bruket. Foto: Nora Falch Fiskeribladet snakket med Falch i forkant av fredagens åpning av fiskebruket i Laukvik, nord på Austvågøy.

