Russerne satser også på snøkrabbefisket, og de siste bestandsundersøkelsene indikerer at de har rikelig å ta av innenfor sine grenser. Som tidligere omtalt i Fiskeribladet har russisk eksport bidratt betydelig til det prisfallet bransjen har opplevd fra starten av årets sesong. Og nå slutter enda et fartøy seg til den russiske krabbeflåten. 58 meter lange «Murman 2» har et tidligere liv bak seg som en tradisjonell supplybåt i offshorevirksomhet. Den er bygget i Kina i 2009, og har fram til nylig vært hjemmehørende i Luxembourg under navnet «Bourbon Liberty 116».

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.