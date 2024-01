Geir Jørgensen er ikke imponert over det som kom frem om kvotemeldingen fredag.

– Hverken unge eller gamle langs kysten kan lese denne meldingen og tenke at «nå har vi fått den politikken vi trenger for å kjøpe oss fartøy og starte opp et liv i fiskerinæringen».

Stor fallhøyde

Han mener regjeringen og fiskeriminister Cecilie Myrseth har laget en stor fallhøyde for seg selv.

– Her har man sagt at man var interessert i å flytte på fisk, fra stor til liten, men i liten grad ser vi at det skjer, sier Rødt-politikeren.