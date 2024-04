Fiskeren på «Solfuglen» bruker å fiske med 35 garn på 90 favner og målet er å ta sesongens første fangst om et par uker.

– I begynnelsen av sesongen blir det fiske på revet og jeg håper også å få makrell i garnene nærmere land. Det ble 900 kilo på den beste turen i fjor og makrellprisen er bra for de første fangstene, men prisen går ned når mengden av fisk øker, sier han til Fiskeribladet.

Vanskelig marked

I enkelte sesonger kan drivgarnsfisket gi spesielt gode fangster. Mandal-fiskeren fikk fulle garn med makrell en time av Ryvingen på 18. mai for tre år siden, men satsingen på dette fisket er avhengig av fangster og omsetning.

– Det er ikke noe marked for makrell i sør og det går ikke så lenge før det blir vanskelig å selge fisken. Jeg går ikke ut for å fiske dersom mottaket i Mandal ikke har salg på makrell, påpeker Seyffarth.

– Tre båter fra Flekkerøy skal også delta i vårfisket etter makrell og de lander fangstene til Domstein Sjømat i Kristiansand, legger han til.

Håpet på 10 tonn i lofotfisket

I vintersesongen er lofotfisket viktig for Karl Helge Seyffarth. I år hadde han sin 16. sesong i Lofoten med egen båt. I fisket etter skrei deltok 10–15 båter fra Agder og flere av disse kom fra Lindesnes.

– Jeg var forberedt på mindre kvoter denne sesongen og håpet på 10 tonn, men i stedet ble det en kvote på åtte tonn og den utgjorde litt over fem tonn med kappet fisk. Fisket var best på yttersida og jeg kom ut med 1200–1400 kilo fra de beste turene og det var stor fin skrei på 7–8 kilo i rund vekt. De fleste fangstene landet jeg i Ramberg. På dager med dårlig vær ble det litt satsing innenfor Ballstad, der fikk jeg 200 kilo til dagen, opplyser Seyffarth.

Fornøyd med fisket i nord

Han hadde håp om at refordeling kunne gitt ett tonn til, men det ble det ikke noe av.

– Jeg kunne ikke ha gjort det bedre på fiske hjemme og en må være fornøyd når en fikk det en hadde lov til å fiske. Skrei-prisen ble for øvrig et hakk bedre enn i fjor. Jeg fikk et snitt på rundt 50–55 kroner kiloet for hodekappet fisk og tilsvarende pris var på 48 kroner i fjor, forteller en fornøyd fisker på «Solfuglen», som nå skal rigges for makrellfiske i sør.