Fiskeridirektoratet meldte tirsdag at det ville bli gjennomført loddtrekning for fordeling av økt maksimalkvote for ringnotgruppen i fisket etter lodde i Barentshavet. Det betyr at fartøy i ringnotgruppen kan, etter 3. april 2024, få et tillegg på 500 tonn til sin maksimalkvote.

Norges Sildesalgslag har onsdag publisert utseilingsrekkefølgen etter at loddtrekningen er gjennomført: