Norges Råfisklag informerer på sine nettsider om at tilbudet for havfiskeflåten, der sjøfryst fisk og skalldyr går på auksjon, nå skal testes ut på ferske fangster. Nå vil salgslaget ha kontakt med fiskere og fiskekjøpere som vil være med i utprøvingen.

– Når en snakker om ferskfiskauksjon her, mener en da auksjon mens fangsten enda er om bord i fartøyet, og hvor fartøy går til den kjøperen med vinnende bud, utdyper omsetningssjef Willy Godtliebsen i en uttalelse hos Råfisklaget.

Omsetningssjef Willy Godtliebsen ved Norges Råfisklag. Foto: Julie Arntsen

Det er også fra andre hold, herunder politikere, diverse utredninger og kjøperorganisasjonene Sjømat Norge og Sjømatbedriftene, kommet positive signaler til utprøving av ferskfiskauksjon.

Aktuelt under blåkveitefisket

Råfisklaget er nå klar til å gjennomføre en pilot for å teste auksjonen, og ønsker kontakt med testfartøy for utprøving.

– I første omgang gjelder tilbudet i begrenset omfang, som vi regner med vil gi oss grunnlag for videre utvikling, sier Godtliebsen.

Råfisklaget opplyser at auksjon planlegges under det kommende blåkveitefiske for kystflåten.

– Vi ber kjøpere som er interessert om å ta kontakt, slik at vi kan åpne for adgang til å by på auksjonen, og for øvrig gi en kort orientering om hvordan auksjonen vil fungere.