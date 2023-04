Det skriver Norges Råfisklag på sine hjemmesider torsdag.

Før påske ble det brudd i lønnsforhandlingene mellom LO, YS og NHO. Riksmekleren skal nå gjøre et forsøk på å hjelpe partene videre, når de møtes til mekling 14. og 15. april.

Om de ikke kommer til enighet kan det bli storstreik fra 16. april.

Ved en konflikt vil LO ta ut et bredt spekter av bransjer, over store deler av landet. I første omgang har organisasjonen varslet streik for 22.947 medlemmer.

På lista over virksomheter som omfattes av streikevarselet står Norges Råfisklag, som organiserer førstehåndsomsetningen av villfanget fisk fra Nordmøre til Finnmark, og garanterer fiskerne oppgjør.

Salgslaget skriver på sine hjemmesider at de har mottatt varsel om plassfratredelse, og at 26 av deres ansatte kan bli tatt ut i streik.

Det vil påvirke salgslagets mulighet til å levere tjenester på normalt nivå.

– Vi prioriterer å levere kjernetjenestene, og ser oss samtidig nødt til å varsle at noen oppgaver kan bli liggende, melder Råfisklaget.