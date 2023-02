Norges Sildesalgslag følger omsetningen fra time til time og det som er status til nå skaper glede, i alle fall i flåteleddet. I åtte av de ni fiskeslagene som er omsatt gjennom Sildelaget i år, har prisene steget. Bare nordsjøsild henger etter med en nedgang i pris i år sammenlignet med i fjor. – Prisutviklingen er interessant. Det kan være at de gode priser på laks, torsk og annen hvitfisk nå også drar med seg prisene på pelagisk fisk, vurderer salgsleder Kenneth Garvik i Norges Sildesalgslag.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.