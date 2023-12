Forsker Jesse Brinkhof ved Universitetet i Tromsø er på vei fra Barentshavet til Tromsø etter å ha avsluttet et tokt på forskningsskipet «Helmer Hanssen».

Jesse Brinkhof forsker UiT Foto: Privat

Prosjektet går ut på hva som kan gjøres for å redusere bunnpåvirkningen av bunntrål og om flytetrål kan gi et mer effektivt fiske. For noen år siden utviklet og testet SINTEF og Universitetet i Tromsø et nytt gir som både gir bedre fangst og er mer skånsom mot havbunnen.

– En tråler som brukte dette giret i november hadde 20–40 prosent mer fisk i trålen med det nye semicirkelgiret sammenliknet med trålen brukte standard giret, sier Brinkhof.