Når Norges Sjømatråd gjør opp status for den norske sjømateksporten i februar, meldes det om stort fall i volum, men vekst i verdi.

Totalt eksporterte Norge 207.000 tonn sjømat, som er en nedgang på 17 prosent fra samme måned i fjor. Verdien økte imidlertid med 14 prosent.



– Til tross for krig og uro i verden har den norske sjømateksporten hatt en verdimessig god start på året, drevet av høy prisvekst og en svak norsk krone, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer, i en pressemelding.

Den norske kronen har svekket seg både mot dollar og euro det siste året. Det bidro til å løfte eksportprisene målt i norske kroner i februar, melder Sjømatrådet

Til tross for krig og uro i verden har den norske sjømateksporten hatt en verdimessig god start på året, sier toppsjef i Sjømatrådet, Christian Chramer. Foto: Gunnar Lier

Lite råstoff

Men vi må helt tilbake til 2013 for å finne en februar med lavere eksportvolum av fersk torsk enn i år.

Som Fiskeribladet skrev tidligere denne uka, så ligger de norske torskelandingene 24.331 tonn bak fjoråret. Lavere kvoter og dårlig vær har bidratt til at industrien har fått mindre tilførsel av råstoff.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Eksporten av fersk filet falt hele 41 prosent i volum i februar, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i pressemeldingen.

Totalt endte den ferske torskeeksporten på 7927 tonn, som er en nedgang på 21 prosent. Verdien endte på 488 millioner kroner, som er en vekst på 2 prosent.

Skreirekord

Til tross for at uværet har bremset landingene, har det likevel aldri vært eksportert skreimerket torsk for så store summer i en enkeltmåned før.

1404 tonn skrei til en verdi av 101 millioner kroner ble eksportert i februar, noe som er én million mer enn forrige rekordmåned, som var i mars 2019.

Danmark, Sverige og Spania var de største markedene for skrei i februar.

Mindre fra havgående flåte

Norge eksporterte 5247 tonn frossen torsk i februar, som er en volumnedgang på 32 prosent fra samme måned i fjor. Verdien falt imidlertid bare med 16 prosent.

Storbritannia, Kina og Latvia var ifølge Sjømatrådet de største markedene for frossen torsk i februar.

– Også for fryst torsk har landingene gått ned i år, noe som gir et fall i eksportvolumet, melder Sjømatrådet.

Det ble eksportert mindre klippfisk av torsk i februar, men mer klippfisk av sei. Saltfisken økte både i volum (5 prosent) og verdi (20 prosent), mens tørrfisken hadde stor verdivekst (22 prosent) til tross for at volumet falt med 13 prosent.

Stadig mer oppdrettstorsk

Mens eksporten av villfanget torsk gikk ned, ble det eksportert mer oppdrettstorsk. Totalt gikk 868 tonn oppdrettstorsk ut av landet i februar, til en verdi på 41,5 millioner kroner.

– Dette er en økning på 66 prosent i volum og 88 prosent i verdi, melder Sjømatrådet.

Spania var det største destinasjonslandet for oppdrettstorsk i februar, med et volum på 255 tonn.