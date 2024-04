I en vedtak viser styret i Nord Fiskarlag til at det per uke 14 gjenstod 5380 tonn av årets gruppekvote på 14.077 tonn - eksklusiv ferskfiskordningen for åpen gruppe. I forrige uke landet gruppen 1257 tonn.

«Gruppekvoten er veldig lav, og for å hindre et overfiske i gruppen mener styret at det er mest hensiktsmessig å avvente refordeling. Det er viktig at man unngår overfiske av gruppekvoten, og isteden opprettholder en positiv balanse av kvoten slik at det ikke går negativt utover neste års gruppekvote i åpen gruppe», heter det i vedtaket.

Flere fartøy strømmer på

Norges Kystfiskarlag sendte derimot mandag en henvendelse til Fiskeridirektoratet der de ba om en forsiktig økning i maksimalkvotene i åpen gruppe.

I vedtaket sitt, skriver styret i Nord Fiskarlag at det ønsker å unngå en refordeling også med hensyn til fiskere som er dratt sør igjen, og som kanskje ikke vil kunne dra fordel av en slik refordeling.

Videre påpeker styret at det ifølge Råfisklaget er kommet inn 50 nye fartøy inn i åpen gruppe siden 3. april som har startet fiske.

«Det er fortsatt mange fartøy som ikke har kommet i gang i åpen gruppe, og det er forventet at gruppekvoten kommer til å bli fisket i løpet av året med den fisketakten som er per dags dato. Det er per 7. april 1 616 fartøy i åpen gruppe, kontra 1 564 den 3. april», står det i vedtaket.

Nord Fiskarlag viser også til at laget har fått signaler på noe mindre aktivitet i Øst-Finnmark grunnet liten tilgang på fisk.

«Fartøy i dette området som deltar i åpen gruppe har dermed ikke kommet i gang med fisket, og venter på at tilgangen skal bli bedre. Det forventes også at fartøy i dette området vil øke aktiviteten sin i april og mai. Styret i Nord Fiskarlag er etter en helhetsvurdering kommet frem til at man fortsatt avventer refordeling av torsk i åpen gruppe», avsluttes vedtaket.