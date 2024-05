«Lerøy Norway Seafoods har i dag, onsdag 8. mai, informert de ansatte ved fabrikken at Lerøy vil satse videre i Berlevåg, men foredlingsavdelingen blir ikke gjenåpnet med det første», opplyser selskapet i en pressemelding onsdag.

I slutten av februar ble de ansatte ved filetproduksjonen midlertidig permittert i håp om at situasjonen skulle snu, viser selskapet til.

– Et vanskelig valg

– Dessverre ser vi nå at råstoff og markedssituasjonen ikke tyder på en snarlig bedring. Det er et vanskelig valg, men rendyrking av tjenester som et ordinært mottak av fisk og krabbe er et nødvendig steg for å sikre kontinuerlig drift i Berlevåg, sier Børge Soleng, daglig leder i Lerøy Norway Seafoods, i en pressemelding.