– Føringsfartøyet er nesten fullt nå, informerer Sigurd Vedøy, salgskonsulent i Norges Sildesalgslag tirsdag ettermiddag.

For mandag kom også låssetterne i gang med høstens sildefiske i fjordene i Nord-Troms.

Låssetterne måtte riktignok vente litt på å komme i gang, bekrefter Sildelaget. I begynnelsen av sesongen kan det nemlig være en utfordring å ha nok båter til å fylle et føringsfartøy.

– Det må være såpass mange på plass på feltet, at vi får last i løpet av en natt og to.