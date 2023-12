Det opplyser salgslaget på sine nettsider tirsdag.

Partene ble enige om å videreføre gjeldene minstepriser for fisk. For restråstoff ble det gjort endringer - se i tabellen under.

For torsk, hyse og sei er det dynamiske minstepriser som gjelder - disse finner du på salgslagets nettsider. Detaljer om øvrige minstepriser framgår av samme oversikt.

Endringer i minsteprisene for restråstoff trer i kraft fra og med mandag 11. desember 2023: