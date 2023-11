Tirsdag kveld fikk Norges Fiskarlag, som har hatt prosjektansvaret i samarbeid med salgslagene og Norges sjømatråd, bekreftet at sertifiseringsprosessen er fullført. Det skriver Fiskarlaget på sine nettsider.



Det siste året har kystnært fiske etter torsk og hyse vært i en resertifiseringsprosess for å gjenvinne MSC-sertifikatene. Det har ført til at torsk og hyse innenfor 12 nautiske mil igjen er MSC-sertifisert.

Nå kan flere merke produktene sine med MSC-logoen. Foto: MSC

– Vi gleder oss over at denne sertifiseringen er fullført og at torsk og hyse igjen er MSC-sertifisert. Vi er spesielt glade for å komme i mål med dette før vintersesongen setter i gang, sier seniorrådgiver Tor Bjørklund Larsen i Norges Fiskarlag som arbeider med MSC på vegne av norske fiskere.

Larsen forklarer at sertifisering av fisket har betydning for bærekraftsstatus, og for pris og omsetning i markedet og vil bety en bedre forutsetning for omsetningen av torsk og hyse.

– Medførte tap

Administrerende direktør Morten Hyldborg Jensen i Nordic Group, som er en del av Insula-konsernet, roser arbeidet som er gjort av blant annet Fiskarlaget.

Morten Hyldborg Jensen, driftsdirektør hvitfisk i Insula Foto: Anders Furuset

Godt betalende markeder som Sverige, Tyskland og Storbritannia ble stengt for en rekke produkter av torsk og hyse da Norge mistet sin MSC-godkjenning.

– For en filetbedrift som oss medførte tap av MSC-godkjenning umiddelbart et tap av viktige markeder, forteller Jensen.

– Åpner dører

Videre sier Jensen at MSC-merket åpner dører og at tirsdag var en merkedag for alle som arbeider med fisk.

Sertifikatene vil være aktive fra onsdag 15. november.