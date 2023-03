Årets norske loddekvote i Barentshavet er på 37.500 tonn. Lodda forvaltes i et samarbeid med Russland og en 50–50 fordeling mellom landene. – Alt tyder på at vi bare fisker en brøkdel av det vi kunne ha fisket av lodda. 37.500 tonn er ikke stort mer en enn stor islandsk tråler har i fartøykvote i det islandske loddefisket, sier Kristian Sandtorv. Da Fiskeribladet snakket med ham, var han på vei nordover til loddefeltene i Finnmark og loddefiske. Han skal ta loddekvotene til «Havdrøn» og «H.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.