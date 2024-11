«Sjarmør» 1 og 2 og «Sjonglør» på verkstedopphold etter at årets kvoter er fisket opp. Med nedgang i neste års kvote i tillegg til at det er fisket et stort kvantum av neste års kvote, vil det gå hardt ut over inntjeningen, mener reder Lars Helge Saltskår.

Foto: Rederiet