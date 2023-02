Det blir sagt mye om skreiinnsiget. Blant annet at det skal en skikkelig «sørvestramling» til før det blir ordentlig fart i fisket. Enn så lenge har ikke forrige ukes uvær hatt den store effekten. I alle fall ikke utenfor Andenes. – Det kan jeg absolutt ikke si at det har. Båtene får litt sei, men lite torsk. Vi har ikke sett noen forskjell etter uværet, sier kaiformann Stein Jakobsen ved Sjøanlegget, som er Jangaard Export sitt «snurrevadmottak» på Andenes. Han setter heller sin lit til at fullmånen skal få fisken til å sige opp på grunnere vann.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.