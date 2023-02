14. februar rykket politi, brannvesen, ambulanse og redningsskøyte ut til en brann i et fiskefartøy på Svartnes i Vardø. En brann hadde brutt ut om bord i linebåten «Jakob» på 12,37 meter, hjemmehørende i Båtsfjord. Styreleder og medeier i Jakobsen Fisk AS, Sverre Andersen, beskrev det som en eksplosjonsartet brann som gikk rett gjennom båten. – Utbrent Det er ennå ikke klart hvor brannen oppsto, men rederiet tror brannen startet i forbindelse med oppstart av eksosanlegget. – Båten blir kondemnert.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.