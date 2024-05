Onsdag ble det kjent at Lerøy Norway Seafoods har informert de ansatte ved fabrikken i Berlevåg at foredlingsavdelingen ikke blir gjenåpnet med det første og at ni ansatte ved filetlinjen mister jobben.

Selskapet forklarer beslutningen med mangel på råstofftilgang og priser.

Til Fiskeribladet fredag sier Børge Soleng, daglig leder i Lerøy Norway Seafoods at det ikke er andre anlegg som rammes av nedbemanning.

- Kun Berlevåg

– Nei, i utgangspunktet er det kun Berlevåg det dreier seg om, sier han til Fiskeribladet.