Totalkvoten på 18 millioner leppefisk blir som vanlig fordelt på tre regioner: 4 millioner på Sørlandet, 10 millioner på Vestlandet og 4 millioner nord for 62-graden.

Reguleringen av leppefisk i 2023 er i hovedsak en videreføring av opplegget for 2022.

Leppefiskfiskerne har opplevd endringer i reguleringene i mange år. I fjor kom for eksempel en dramatisk endring i minstemål på berggylt, fra 14 til 22 centimeter.

Fisker Lars Mårvik sa den gang til Fiskeribladet at han håpet årets krav var den siste store endringen for leppefiskfisket.

Viderefører minstemål

I år er det heller ikke lov å fiske berggylt under 22 centimeter. Maksimalmålet for berggylt er større enn 28 centimeter.

Før et fartøy starter opp fisket etter leppefisk, må en leveringsavtale med godkjent kjøper være på plass også i år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fartøykvoten i lukket gruppe er på 48.000 leppefisk. Maksimalkvoter i åpen gruppe er på 8000 leppefisk per fartøy.

I fjor var 736 fartøy registrert med leppefiskfangster, 66 færre enn året før. Totalt leverte de fisk for 303 millioner kroner, med størsteparten av fangsten på Vestlandet.

Posisjonsrapportering

I 2020 ble det innført et krav om at deltagende fartøy skal være utstyrt med typegodkjent automatisk identifikasjonssystem (AIS, klasse A eller B) eller VMS. Kravet gjelder for alle fiskere som driver ervervsmessig fiske i lukket gruppe, åpen gruppe og fritidsfiskere.

Kravet ble innført som en konsekvens av behovet for å kunne gjennomføre kontrollvirksomhet på en effektiv måte.

I tillegg skal posisjonsrapporter gi mer presis kunnskap om hvor fisket er blitt utført.

Nord for Stad starter leppefiskfisket 26. juli.