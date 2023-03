I Fisknytt for forrige uke konstaterer Norges Råfisklag at det urolige og svært skiftende været har hindret mange båter fra å fiske. Så langt er det levert nesten 21.000 tonn mindre fersk torsk enn til samme tid i fjor. Omsetningen for uke ni (forrige uke) er på 424 millioner kroner, ned fra 530 millioner kroner uka før. Norske båter sto for 369 millioner kroner, fordelt med 222 millioner på fersk og 147 millioner kroner på fryst råstoff. – Fersk torsk er ned fra 60.000

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.