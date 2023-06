Det sier losoldermann i Troms og Finnmark, Roy Arne Rotnes, til Fiskeribladet.

Kystverket henstiller nå fiskerne om å fjerne faststående redskaper fra hovedleden i Magerøysundet. Dette skjer etter bekymringsmeldinger fra både Kystvakten, lostjenesten og Sjøtrafikksentralen i Vardø.

– Det har etter hvert bygd seg opp enormt mye fiskebruk på et lite område, primært krabbeteiner. Jeg skjønner at Magerøysundet fungerer som en trakt, slik at krabben står tettere, men dette er ikke forenelig med sjøsikkerhet. Det er stor trafikk og sterk strøm i området, sier Rotnes.

De gule prikkene er teiner meldt inn hos Barentswatch 11. mai 2023. Kystverket mener mengden bruk i realiteten er mye større. Foto: Skjermdump Kystverket

Kan komme pålegg

Kystverket har etter havne- og farvannsloven ansvar for fremkommeligheten i hovedleden langs kysten. Dette innebærer at de kan fjerne gjenstander som er til hinder eller fare for sjøtransporten.

Kystverkets vurdering er nå at fiskeredskaper som er satt i farledsarealet til hovedleden i Magerøysundet, mellom Risvikneset lykt og Seineste, er til fare for trafikken gjennom sundet.

«Fiskeredskapene er så mange og står så tett at det i realiteten ikke er noen åpning i sundet for fartøyene som passerer. I tillegg er strømmen så sterk at den drar merkene/bøyene ned i lengre perioder», skriver Kystverket i sitt vedtak i saken. De mener fartøy som skal passere har begrenset areal til å manøvrere.

– I første omgang henstiller vi fiskerne om å flytte bruket til et lovlig område. Om en ukes tid vil vi følge dette opp. Hvis redskapene fortsatt står der, vil det komme pålegg, sier Rotnes til Fiskeribladet.

Utenfor statens farledsareal har ikke Kystverket hjemmel til å pålegge fjerning.

Ikke dekning

Kystvakten har også bemerket at det er betydelige dekningsskygger både for GSM og maritim VHF i sundet, spesielt for fartøy med lav antennehøyde.

– Den manglende telefondekningen i Magerøysundet et sikkerhetsproblem både for fiskerne og annen trafikk, sier Rotnes.

Av vedtaket til Kystverket fremgår det også at de ønsker å møte Fiskeridirektoratet for å diskutere reguleringer av fiskeriene i området.

Kongekrabben er kvoteregulert øst for 26° Ø, som inkluderer deler av Magerøysundet, mens fisket er fritt vest for 26° Ø.

«Det er grunn til å tro at antall bruk satt ut i dette området har sammenheng med kvotepliktig/ikke kvotepliktig fiske etter kongekrabbe. Informasjon fra Barentswatch sin løsning over faststående bruk viser også at det er mange bruk som ligger langt ut mot leden», skriver Kystverket.