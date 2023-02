Det sier direktør Kjell-Arild Tøfte i salgslaget Fiskehav til Fiskeribladet. Rekefisket i sør har generelt vært veldig godt både i januar og februar og det var landet i alt 1159 tonn reker per uke åtte. - Rekekvotene er høyere i årets fiske og det er positivt at kvotene utnyttes, sier Tøfte. Kjell-Arild G. Tøfte, direktør i Fiskehav Foto: Kjersti Kvile (arkiv) Mer reker fra Skagerrak Kvantumet består av 44 prosent kokte reker og 56 prosent råreker. For øvrig har vinterfisket vist en noe høyere andel reker i Skagerrak enn i fjor.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.