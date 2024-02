Eierskiftet skjedde i november i fjor da Ted Robin Endresen i Myre Eiendom AS, kjøpte ut de andre eierne Roy Arne Pettersen (Roro Invest AS) og Erling Santi Falch (Falch Svolvær AS) og deretter solgte videre til Jangaard-konsernet i Ålesund, skriver Kyst og Fjord.

Erling Santi Falch er en av eierne som har solgt seg ut av Havøysund Fisk AS til Jangaard-konsernet i Ålesund. Foto: Nils Torsvik





Havøysund Fisk AS ble stiftet i 2022 og overtok industrianlegget til Hermann Export AS som kom i en vanskelig situasjon da selskapet kom under politietterforskning for fiskerikriminalitet.