Skal de største fiskefartøyene fortsatt få fiske torsk innenfor firemila og grunnlinja? Eller skal de av hensyn til både kysttorsk og sjarkflåte jages lenger til havs? Det er to av spørsmålene som de siste ukene har blitt heftig diskutert i fiskerinæringa, etter at Fiskeridirektoratets forslag om havdeling ble sendt på høring. – Industrien utelatt Mandag var siste frist for å komme med innspill. Totalt har Fiskeridirektoratet fått inn 23 høringssvar. Stortinget har allerede bestemt at det skal komme innstramminger. Målet

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.