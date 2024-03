– I dag blir det masse skrei, fullt på hjellene og bare velstand, sier formann ved Røst Sjømat, Thomas Hansen, i et usedvanlig godt humør.

Kanskje ikke rart. For etter flere uker med jevnt og godt seifiske, har også skreifangstene for alvor begynt å ta seg opp på yttersida av Lofoten.

– Vi har et gammelt ordtak på Røst som sier at fra 12. mars er det «tjeld på hver en stein og fisk i hver ei me». Det var ikke noe unntak i år, sier Hansen.