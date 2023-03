Når en av båtene i et flerbåtsrederi har fisket sine kvoter, må linebruket tas opp, fraktes på land, tas på kaia og fysisk tas om bord i den neste båten som skal fiske kvotene. Alternativet med at lina kunne ha blitt satt ut igjen av båten som avslutter sitt kvotefiske, før neste båt som skal fiske kvoten drar inn det samme linebruket, tolkes som ulovlig av Fiskeridirektoratet. Saken kom fram i Fiskeribladet onsdag. Reder Inge Eide i Torsken pekte på at regelen gjør at det for dem kreves to ekstra sjøvær ved skifte av kvotebåt.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.