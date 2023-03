Høyres stortingsrepresentant for Nordland er overveldet. Nylig var han med på det han selv kaller «et skikkelig eventyr». – Etter å ha fått en invitasjon fra skipper Kai Otto Elvan på «Ole Elvan», mønstret jeg på og ble med skreifiske utenfor Andøya, sier Thorheim på telefon til Fiskeribladet. Snurrevadbåten som ble levert ny til Andenes i 2020, er 18,5 meter lang og har en torskekvote på vel 400 tonn. Nærkontakten med bransjen – I løpet av 12 timer var jeg med på både bløgging og notdraging.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.