– Selv om det er en nedgang i rådene, holder bestandene seg stabile, forklarer Bjarte Bogstad i en pressemelding. Han representerer Havforskningsinstituttet (HI) og Norge i den rådgivende komiteen i ICES.

Nedgang for sei og kysttorsk

Ifølge Havforskningsinstituttet er ICES enig om følgende kvoteråd for neste år:

Havforskerne mener fangsten av sei nord for 62°N ikke bør overskride 223.123 tonn i 2024. Det er en nedgang på to prosent fra rådet for 2023, som ifølge HI var det høyeste siden 2008.

ICES anbefaler at fangsten av kysttorsk nord for 67°N i 2024 ikke overskrider 26.612 tonn. Det er en nedgang på ni prosent.

For kysttorsk mellom 62°N og 67°N blir rådet på 9136 tonn videreført. Kysttorskrådet omfatter både yrkesfiskere og fritids- og turistfiske.

Kvoterådet for nordøstarktisk torsk, hyse og blåkveite kommer trolig i siste halvdel av juni, har Fiskeribladet tidligere fått opplyst fra HI.

Nedgang for lange og brosme

Havforskningsinstituttet skriver videre at det også blir gitt to separate råd for både lange og brosme. Ett for området nord for 62°N og ett for Nordsjøen, Skagerrak og vestlige farvann.

Rådene for disse bestandene blir gitt både for 2024 og 2025.

For lange er rådet 8600 tonn for området nord for 62°N, og 13.317 tonn for Nordsjøen, Skagerrak og vestlige farvann.

For brosme er rådene henholdsvis 8071 tonn for området nord for 62°N, og 6924 tonn for Nordsjøen, Skagerrak og vestlige farvann.

Rådet for vassild er på 9499 tonn. Det gjelder for 2024 og 2025 og omfatter både Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak, opplyser Havforskningsinstituttet.