I juni kom nyheten om at styringsrenten settes opp til 3,75 prosent. Fisker og reder Frode Jensen er fornøyd med at han låste renten på halvparten av lånene sine for tre år siden.

– Den andre halvparten er flytende, så den stiger. Renteøkningen i år utgjør kanskje en million i året i rene renter for oss. Så det er klart at man merker renteøkningen, ingen tvil om det, sier Jensen.

Drøm om ny båt

Han driver Tempofisk AS i Søgne, Agder.