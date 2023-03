Årets korteste sesong, er så vidt startet før den er over. Rognpressing handler om å separere rogna fra lodda og selge den som et eksklusivt produkt, spesielt til et kresent asiatisk rognmarked og et europeisk marked. Rognen du får på sushien kan være norskprodusert lodderogn eller silderogn. Årets sesong er omtrent bare to uker gammel før sesongen er over og rogna er på vei til å bli av ypperste klasse.

Rognproduksjon er en del av driftsgrunnlaget til tradisjonsrike Fosnavaag Pelagic innerst i Fosnavåg havn.