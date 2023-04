I fjor høst ga ammunisjonsprodusenten H. Henriksen beskjed om at de kommer til å slutte å produsere granater. Det, i tillegg til at import av elementer til granater fra Ukrania er blitt vanskeligere, har medført at det nå er blitt mangelvare hos hvalfangerne.

Det var Kystmagasinet som omtalte saken først.

En av dem som ikke har nok granater, er eier av «Moholmen», Arnfinn Karlsen. Han sier til Fiskeribladet at for deres del er det ikke krise at de mangler granater for øyeblikket.