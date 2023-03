Fiskeridirektoratet vedtok endringer i forskrift som kom 17. februar om lokal regulering av Lofotfisket for 2023, Nordland. Det skriver direktoratet på sine nettsider.

Endringene består i at det fleksible felleshavet «Skomvær» er endret til et særskilt snurrevadfelt, jf. ny § 3 i forskriften, samt at feltet «Ureteigen» har blitt noe redusert i størrelse.

Kart over område for snurrevad utenfor Røst Foto: Skjermdump/Fiskeridirektoratet

Fiskerorganisasjonene har i fellesskap bedt om at felleshav og området forbeholdt spesifikke redskapsgrupper likevel kan brukes av andre redskapsgrupper når området ikke blir brukt av den redskapsgruppen som området egentlig er forbeholdt for

– Vi ber fiskerne samarbeide godt på feltet, melder direktoratet.

For å få et vurderingsgrunnlag for om dette kan være en hensiktsmessig praksis, vil Fiskeridirektoratet håndheve kontrollen av snurrevadfeltet «Skomvær» i henhold til organisasjonenes anmodning i en prøveperiode på en uke. Etter dette vil ordningen evalueres.