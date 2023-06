Dagen før islendingene skulle gå i gang med fangsten av finnhval 21. juni ble den stoppet. Den islandske landbruks- og fiskeriministeren, Svandís Svavarsdóttir, besluttet å sette hvalfangsten på pause fram til 31. august. Beslutningen ble tatt etter at en rekke ekspert i en rapport pekte på at fangstmetoden ikke er forenelig med dyrevelferdslovgivningen.

Frykter trykker motstandere

I ettertid av beslutningen har flere reagert. Leder i Småkvalfangerlaget, Truls Soløy, skrev i Facebook-gruppa «Norsk vågehvalfangst» at han ble sjokkert over nyhetene om at Island stoppet hvalfangsten.