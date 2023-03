Over flere år har forskerne kartlagt hvor mye fritidsfiskerne fisker. I en artikkel mandag, skriver Havforskningsinstituttet at de nye beregningene bekrefter at uttaket av fisk er vesentlig i de to fylkene – særlig for enkelte arter som torsk og sei.

Keno Ferter, forsker ved HI. Foto: Erlend Alstad Lorentzen/HI

– Resultatene viser at innhogget fra fritidsfisket er såpass stort for noen arter, at vi bør ta høyde for det når vi beregner bestandsstørrelsen. Og videre når vi gir råd for hvor store fiskekvotene maksimalt bør være, sier Keno Ferter i artikkelen på HIs nettsider.

– For eksempel er det viktig å ta høyde for i forvaltningen av en kysttorskbestand som sliter, legger han til.

Fritidsfiskere lander 2160 tonn torsk i Troms og 73 tonn i Hordaland per år, ifølge HI.

Fisker mer enn yrkesfiskerne

I Hordaland lander fritidsfiskere mer torsk enn det som blir landet i det kommersielle kystfiskeriet.

Ifølge forskernes kartlegging, fanger fastboende og turister omtrent like mye torsk på stang, snøre og juksa fra båt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvordan fiskepresset er på andre arter, er usikkert – fordi der har forskerne få registreringer.

Ifølge forskerne landet fritidsfiskere i Troms foruten 2160 tonn torsk, 104 tonn sei. De fikk mer fisk enn det på kroken, men slapp ut henholdsvis 20 og 48 prosent – oftest fordi fiskene var for små, viser HI til.

I Hordaland landet fritidsfiskere anslagsvis 73 tonn torsk og 154 tonn sei, etter å ha sluppet ut 39 prosent av totalfangstene.

Analysene antyder også at fastboende og turister står for omtrent like store deler av torskefangstene.

– Men her må vi understreke at fangstene gjelder fiske med stang, snøre og juksa fra båt, viser Ferter til.

– Ressurskrevende

Forskerne slår fast at det er en svært vanskelig oppgave å skaffe gode fangstanslag fra fritidsfisket.

I artikkelen foreslår forskerne en rotasjonsordning der man gjør feltundersøkelser i et par fylker per år. Når hele kysten er dekket, starter man om igjen.

– Det vil også være viktig å få grep om fangster i stangfiske fra land og fra faststående redskaper, avslutter Ferter.