– Jeg ble oppringt av et rekrutteringsfirma som Sildelaget hadde engasjert og sa umiddelbart nei da jeg ble spurt om jeg kunne tenke meg å stå på ei liste til jobben. Deretter ble dette tatt opp under middagen hjemme hvor jeg ble oppfordret til å prøve. Da ringte jeg tilbake og sa jeg kunne stå på lista. Det tok en måneds tid før det ble avgjort, sier Berfjord. Han gir sitt første intervju om jobben han har tatt på seg som toppsjef i Norges Sildesalgslag i en salong på Bristol Hotel, kort etter at han har trådt av som styreleder i Fiskebåt.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.