Det seier havforskar Bjarte Bogstad i ei pressemelding fredag.

Det internasjonale havforskingsrådet ICES har i dag lagt fram nye kvoteråd for NVG-sild, kolmule, makrell og hestmakrell for 2024.

ICES anbefaler ein kvote på opptil 390.010 tonn nvg-sild for neste år. Når det gjeld NVG-silda, så vil den falle under føre var-grensa i 2024.

– Vi er bekymra for situasjonen for sild, der kvoterådet har ein kraftig nedgang samanlikna med rådet for i år, seier Fiskebåt-leder Audun Maråk til Fiskeribladet fredag.

Nedgang på 24 prosent

ICES tilrår ei kvote på opptil 390 010 tonn for norsk vårgytande sild (nvg-sild). Det er ein nedgang på 24 prosent samanlikna med rådet for 2023, skriv Havforskingsinstituttet i ei pressemelding.

– Bestanden går ned grunna høgt fiskepress og manglande rekruttering etter 2016-årsklassa. I 2024 vil bestanden kome under tiltaksgrensa i haustingsregelen, seier bestandsansvarleg Erling Kåre Stenevik i meldinga.

Forvaltningsstrategien avgrensar vanlegvis nedgangen i kvoteråd til 20 prosent, men om bestanden vil hamne under tiltaksgrensa i kvoteåret, fell denne avgrensinga vekk. Det er tilfellet for nvg-sild.

Det er ingen nye sterke årsklassar å spore i sildebestanden. Foto: Are Salthaug, Havforskningsinstituttet

Svake årsklassar

Forskarane har berekna at gytebestanden kjem under føre var-grensa i 2024 og nærmar seg grensa for den lågaste gytebestanden som framleis er i stand til å gje nye solide årsklassar. Kvoterådet for 2024 er 44 prosent lågare enn forventa fangstar i 2023.

– Prognosane våre seier at sildebestanden i 2024 vil vere den lågaste sidan i 1988, seier Bjarte Bogstad, forskar og ICES-representant ved Havforskingsinstituttet. Han seier at årsklassane etter 2016 er svake og det trengst påfyll frå nye sterke årsklassar.

– Vi registrerer at det heller ikkje er nokon nye årsklassar som kan rekruttere sterkt inn i bestanden, og vi kan risikere ein ytterlegare reduksjon etter den 24-prosentnedgangen vi kan få for neste år. Det gir grunn til bekymring, seier Audun Maråk.

Ned og for makrell

Kvoterådet for makrell er 739 386 tonn, noko som er 5 prosent lågare enn rådet for 2023 og 36 prosent lågare enn forventa fangstar i 2023.

– Makrellrådet er omtrent som venta med ein liten reduksjon. Kolmulerådet, som er 13 prosent opp, er positivt for ein allereie høy kolmulekvote, seier Maråk i ein kommentar til rådet.

«Det står betre til med makrellen enn for silda, men bestandsvurderinga av makrell syner at gytebestanden har vorte redusert med 2,7 millionar tonn frå eit historisk toppnivå i 2015 til 2023, sjølv om rekrutteringa har vore god», skriv HI i pressemeldinga fredag.

– Det har vorte teke rekordhøge makrellfangstar dei siste 10 åra, i snitt meir enn 1 million tonn årleg. Fiskedødelegheita har auka dei siste åra, og ligg no høgare enn nivået (FMSY) som gjev maksimalt langtidsutbytte for makrellbestanden, seier bestandsansvarleg Leif Nøttestad i meldinga.