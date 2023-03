Christin Pedersen er sammen med Amund Pedersen hovedeiere i Fjordlaks AS. Bedriften har ikke uttalt seg siden storaksjonen mot Karlsøybruket i går morges. I en uttalelse på epost til Fiskeribladet skriver Christin Pedersen onsdag: «Tirsdag gikk politiet og flere statlige etater til en aksjon mot blant andre Karlsøybruket i Troms. Regnskapet til denne bedriften blir administrert og ført i Ålesund og derfor ble det i den forbindelse også gjort beslag i dokumenter som befant seg i Ålesund. Driften av Fjordlaks i Ålesund er ikke en del av denne aksjonen.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.