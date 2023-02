Onsdag kom meldingen fra Fiskeridirektoratet om at de øker maksimalkvotetillegget i torskefisket nord for 62 grader nord. Dette i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter.

– Vi har mottatt henvendelse fra næringen, og har lovet rask oppfølging. Vi ser at fisketakten ligger noe bak fjoråret, og ønsker å være tidligere ute med å refordele i år for å tilrettelegge for at gruppekvoten kan utnyttes, sier rådgiver i direktoratet, Guro Gjeldsvik, til Fiskeribladet.

Kvoteøkningen skjer gjennom overregulering, og nye kvoteenheter for fartøy under 11 meter hjemmelslengde blir som følger:

Fartøy med største lengde under 11 meter: 17,0208 (overregulering 10 %)

Fartøy med største lengde mellom 11-12,9 meter: 16,2471 (overregulering 5 %)

Fartøy med største lengde mellom 13-14,9 meter: 15,8603 (overregulering 2,5 %)

Fartøy med største lengde over 15 meter: Ingen endring

For å finne et fartøys maksimalkvote multipliseres kvoteenheten med fartøyets kvotefaktor.

Beslutningen om kvoteøkning har virkning fra og med onsdag.

– Vi minner om at fisket på maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel, skriver direktoratet.