Det går frem av en fiskerimelding sendt ut fra direktoratet fredag.

Der opplyses det at fiskeridirektøren har besluttet å tildele et maksimalkvotetillegg på åtte tonn for fartøy som fisker innenfor kystfiskeordningen for torsk nord for 62°N.

– Beslutningen har virkning fra og med i dag. Vi minner om at fisket på maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel, skriver direktoratet.

Kystfiskeordningen er en garantert tilleggskvote til fartøy som fisker torsk i åpen gruppe i nord, men den gis kun til båter som har eiere bosatt i samiske kommuner i Nordland, Troms og Finnmark. Det er satt av 3000 tonn torsk til fiske på ordningen i år. Så langt er kun 352 tonn landet.