De siste to årene har det vært stor reduksjon i torskelandingene på innersida av Lofoten. Havforskerne registrerte også lite skrei i Vestfjorden på sine tokt i både 2021 og i 2022.

Verneområdet Henningsværboksen ble likevel åpnet 2. mars i fjor, da prøver viste et større innslag av skrei på feltet. Nå åpnes «boksen» igjen, melder Fiskeridirektoratet onsdag. En del torskelandinger i Henningsvær i forrige uke kunne tolkes som starten på et ordinært lofotfiske, men fangstene avtok, og fiskere i området antok det dreide seg om et "blaff" av oppsigtorsk. Fiskeridirektoratet har imidlertid satt i gang sin vanlige DNA-prøvetaking i samarbeid med Havforskningsinstituttet, og prøvene har i to tilfeller de siste dagene vist over 80 prosent skrei i området.

Henningsværboksen er et havområde øst for Henningsvær med særskilt status som gyteområde for kysttorsken. Området er vanligvis stengt for alle fartøy over 11 meter som fisker med andre redskaper enn håndsnøre og fiskestang.

Når «boksen» åpnes i skreisesongen kan imidlertid alle fartøy under 15 meter største lengde drive fiske i området. Dette gjelder fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper, bortsett fra snurrevad.

Åpningen av Henningsværboksen gjelder ifølge fiskeridirektøren fra og med onsdag.