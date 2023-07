Rekebåtene i sør lander gode fangster og det ser ut til å være nok reker i markedet. I Kristiansand er rekeprisen på 279 kroner og østover selges det mer frosne reker enn det som er vanlig om sommeren.

I fellesferien er det normalt med gode rekepriser, og fiskerne i sør får 150 kroner kiloet for store reker. Daglig leder Reidar Fredriksen ved Reinhartsen i Kristiansand har solgt reker over disk for 279 kroner kiloet denne uken.

329 kroner i fjor

– Rekene er ikke så veldig store for tiden, og prisen er litt lavere enn vanlig i juli, men vi forventer at prisen kommer til å øke.