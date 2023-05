– Vi er klare med systemene våre, nå er det fiskerne som må vise sin interesse, sier Charles Aas, avdelingsdirektør for omsetning i Norges Råfisklag, til Fiskeribladet.

29. mai går startskuddet for årets første periode med direktefiske etter blåkveite. Råfisklaget er parate til å for første gang omsette fersk fisk gjennom samme auksjonssystem som for fryst fisk.

– Vi har hatt kontakt med en del båter, og har kanskje en to-tre som vi tester til å begynne med, sier Aas, en uke før blåkveitefiskets første dag.